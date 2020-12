La mareggiata si “mangia” metri di litorale massese. Persiani tuona contro la Regione

MARINA DI MASSA – La violenta mareggiata che si è abbattuta ieri, lunedì, sulla costa apuana è stata pesantemente accusata sul litorale massese dove metri di arenile se ne sono andati. Una situazione che ha aggravato ulteriormente l’azione dell’erosione costiera contro cui si sta combattendo da decenni. Sul punto il sindaco di Massa, Francesco Persiani, è intervenuto puntando il dito contro la Regione Toscana e il suo presidente Eugenio Giani.

«Dove sono le nostre spiagge? E qual è la considerazione che la Regione Toscana ha nei confronti del nostro territorio e la volontà di risolvere le criticità?» chiede retoricamente il primo cittadino. «L’assenza del governo regionale, già evidente in molte occasioni, è maggiormente tangibile in questo momento, con l’ennesima mareggiata che sta letteralmente devastando il litorale di Marina di Massa. In zone sempre più estese, il mare sta portando via metri cubi di materiale, mettendo a rischio anche le strutture degli stabilimenti balneari e, di conseguenza, il lavoro di intere famiglie».

«Eppure – osserva Persiani – la Regione non ha mostrato un minimo interessamento né tanto meno ha dimostrato l’intenzione di farsi carico delle proprie competenze. La nostra città vive di turismo balneare e la problematica dell’erosione, irrisolta da decenni, porta conseguenze negative a tutto il territorio oltreché ai diretti interessati. Non possiamo più accettare che dalla Regione stiano a guardare – o forse neppure quello – mentre le nostre coste continuano a sparire in modo sempre più massiccio e pericoloso. Questo significa non soltanto un enorme danno ambientale, ma gravi danni al comparto turistico, economico, occupazionale. La città di Massa non può più essere considerata un territorio marginale, merita attenzione, progettualità e fondi».

«Fin troppe volte – ricorda il sindaco – ci siamo trovati di fronte a scenari devastanti e devastati e fin troppe volte abbiamo ottenuto dalla Regione Toscana parole rimaste nell’aria. Ora basta: questa amministrazione, su un tema tanto rilevante quanto delicato, ci ha messo la testa da subito e lo stesso impegno lo chiediamo alla Regione Toscana. È il momento di agire e di farlo velocemente e soprattutto con un progetto omogeneo e lavori continuativi e realmente risolutivi. Le ultime mareggiate, pure dove presenti opere posizionate con interventi passati, hanno aggravato una situazione già critica e questo non è più tollerabile; non possiamo, in alcun modo, neppure immaginare di correre il rischio di compromettere la futura stagione balneare né le successive».

«Come amministrazione comunale – spiega Persiani – stiamo portando avanti il masterplan per la difesa del litorale nel tratto dal Lavello al fiume Frigido, progetto che abbiamo sempre chiesto fosse realizzato per l’intera costa convinti che il litorale debba essere studiato e tutelato nell’insieme. Alla luce dei danni causati dal mare in questi giorni, appare quanto mai indispensabile un confronto nell’immediato per mettere in atto un progetto realmente risolutivo per arrestare l’erosione. E’ il momento che la Regione Toscana dia risposte concrete e veloci e non lo deve tanto all’amministrazione comunale, quanto agli operatori di categoria e a tutto il territorio. Presidente Giani: se ci sei batti un colpo!».