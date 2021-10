San Marco travolgente nel derby degli juniores regionali

La San Marco Avenza non ha problemi ad imporsi sull’Atletico Carrara nel derby giocato al Paolo Deste della Covetta e valevole per la seconda giornata del campionato Juniores regionali. Rossoblu che archiviavano già il match nel primo tempo chiuso sul tre a zero per poi arrotondare nella ripresa fino al 7-0 finale.

Il tabellino del derby .

SAN MARCO AVENZA-ATLETICO CARRARA 7-0

SAN MARCO AVENZA: Azioni, Lazri, Mascarino, Perinelli, Bernuzzi, Costi, Lorenzoni, Lazzotti, Braida, Granai, Sgado’.A disp. Bertuccelli, Vita, Pierdominici, Grassi, Castagna, Babbini, Orlandi, Tamburini, Santini. All. Laghi.

ATLETICO CARRARA: Pelissero, Musso, Del Giudice, Bascherini, Bardacci, Ravenna, Gennuso, Castelliti, Moruzzi, Latif, Ciardi.A disp. Pellegrini, Pezzica, Hernandez, Patane, Maggiani, Franchini. All. Bertelloni.

ARBITRO: Ricii di Viareggio

RETI: Sgado’ (2), Lazzotti, Babbini, Orlandi, Grassi, Santini