Cascina-Massese si giocherà a porte chiuse

Come da Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti Toscana n.74 di venerdì 11 Giugno, si comunica UFFICIALMENTE che la gara di semifinale playoff del girone A tra Cascina Asd e Us Massese 1919 si disputerà a PORTE CHIUSE.

Come si sa infatti il Cascina sta giocando le proprie gare casalinghe al “Fabio Fiorentini”, impianto sussidiario dello stadio “Redini” che ha problemi al manto erboso. Il “Fiorentini” però ha precisi limiti in fatto di pubblico e il Cascina, di concerto con la Questura di Pisa, ha dovuto far rilevare certe criticità per il rispetto del protocollo covid 19 della FGC, specificatamente alle disposizioni previste per la presenza del pubblico.