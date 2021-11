Lite in strada, intervengono i carabinieri e la loro auto viene tamponata

MARINA DI CARRARA – Nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 27 novembre, una volante dei carabinieri è rimasta coinvolta in un tamponamento a catena in zona Doganella. I militari si trovavano sul posto per placare una lite in strada. Scesi dalla vettura, hanno assistito quindi all’impatto tra due auto, una delle quali è finita contro la loro. Fortunatamente non si sono registrati feriti gravi ma soltanto alcune lesioni nelle persone coinvolte nell’incidente.