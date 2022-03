CARRARA – Termineranno più o meno alla fine dell’estate, i lavori di rifacimento del muro di contenimento sul torrente Gragnana in zona parcheggio di Grazzano, presso l’entrata del parco della Padula, quella del ponte al momento ancora inagibile. Il Consorzio di Bonifica Toscana Nord impiegherà circa 800 mila euro per l’intervento, spesi, proquota, da Consorzio di Bonifica Toscana Nord, Comune e Regione.

«Si tratta di un grosso movimento franoso che coinvolge il piazzale, il parcheggio e la struttura abitativa adiacente — illustrano dal Consorzio — verranno applicati dei pali a sostegno su più livelli, a filari, e poi si realizzerà il rifacimento del canale alla base, mettendo anche delle griglie per rallentare il corso dell’acqua. E’ stato difficile recuperare le risorse» hanno commentato poi, sul motivo del ritardo nell’intervento: perché in effetti il progetto era già pronto nel 2019, come precisa l’ex vicepresidente del Consorzio Enrico Bertelli, autore del progetto stesso, come ci spiega lui stesso.

Si mette mano così a una situazione che si trascinava dal 2019, quando Bertelli, all’epoca vicepresidente del Consorzio, venne chiamato dagli abitanti della casa adiacente a causa della frana e quindi, in seguito a un sopralluogo, pianificò il progetto di risanamento. «Il muro di contenimento del torrente di Gragnana era ormai obsoleto e la frana aveva danneggiato parcheggio del Comune e la casa adiacente — spiega l’ex vicepresidente Bertelli — così realizzammo il progetto di rifacimento».

A fine estate vedremo quindi sistemato il muro di contenimento sul torrente Gragnana presso il piazzale, sulla via che porta a Campo Cecina, in prossimità del ponte della Padula. Aspettando di vedere ripristinato anche il ponte, ma quello — afferma Bertelli — dovrebbe però essere a carico del solo Comune. Perché Carrara si riappropri completamente del suo polmone verde.