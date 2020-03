Cerreto saluta la Montagna con la manita

Terza Categoria - Il settimo turno dell’avvincente campionato di Terza Categoria è iniziato con il successo all’ultimo tuffo della Villafranchese contro un tenace Fosdinovo, ha aperto e chiuso il match del “Bottero” Luca Caroli, a segno poi Quintavalla, autorete di Antoniotti per gli ospiti e Trevisan.



La partita di cartello era in programma al “Del Freo” tra la capolista Cerreto e la Mtg. Seravezzina, l’ha spuntata dominando la formazione del nuovo allenatore Alessio Raffaelli, chiamato in settimana a guidare i compagni per questo finale di campionato al posto di Paolo Bertelloni. L’atteso confronto davanti ad una buona cornice di pubblico vedeva partire bene i collinari di mister Paolini, il gran tiro di Bazzichi dal limite è alzato sopra la traversa dall’attento Rebellino. Al primo affondo i blucerchiati passano con l'ispirato Manfredi, il diagonale angolatissimo dal limite è imprendibile per Bertoni. La risposta della Montagna è ancora nei piedi di Bazzichi che spara sul portiere il possibile 1-1 a conclusione di una bella azione corale. Il Cerreto con un 4-2-3-1 molto equlibrato gioca meglio e sul finire del tempo raddoppia: dopo una bella azione Conti trova l'angolo giusto dal limite con un bel diagonale. Nella ripresa sale in cattedra Stefano Manfredi che mette a referto altri tre gol con l’accorciamento del neo entrato Moscardini. Vittoria meritata e di carattere per la squadra del presidente Andrea Del Freo che, dopo una travagliata settimana, consolida il primato con una prova di rilievo.



A ridosso del vertice, in attesa del posticipo del Mulazzo, si fa sotto la coppia Azzurra-Vallizeri, i versiliesi di Emiliano Bertelloni balzano al terzo posto in virtù del successo interno sull’Academy M.M. Le due doppiette di Gianluca Ricci e Andrea Mosti ribaltano lo svantaggio di Masini (doppietta anche per il bianconero).



Si affacciano al quinto posto i valligiani di Zeri, il team di mister Matteo Della Bartolomea rimanda battuto lo Spartak Apuane, apparsao una brutta copia di quello ammirato contro il Cerreto la passata settimana. Il netto successo dei lunigianesi porta la firma dell’ispirato Gueye Pape, doppietta agevolata dalle deviazioni del difensore ospite Canciello, invece il terzo sigillo è una perla su punizione di Jacopo Manganelli. Il terzo acuto consecutivo dei lunigianesi è la seria risposta al campionato del Vallizeri: “ E' la vittoria del lavoro – dichiara il tecnico Matteo Della Bartolomea –. Lavorare, lavorare, lavorare, il lavoro alla lunga paga sempre. Se stiamo provando a raggiungere un sogno, anche se ci sono diverse squadre più attrezzate di noi, è grazie a come stiamo lavorando. Nelle nostre sette rimanenti gare cercheremo di tirar fuori il meglio, ribadisco lavorare sul campo con la massima concentrazione ci permetterà di toglierci parecchie soddisfazioni, fimo alla fine lotteremo almeno per l'obiettivo”.



Infine da registrare le due vittorie esterne della giornata, quella della Palleronese che si aggiudica il derby di Gassano contro i Rangers Soliera, mentre ritorna al successo dopo tre stop consecutivi la Tirrenia Marina di mister Davide Giusti sul campo del San Vitale Candia con il punto di Alessio Giorgieri nel finale.



Questa sera (ore 21,00) è attesa la risposta dei lunigianesi del Mulazzo sul campo dell’Fc.Montignoso, arbitrerà Davide Carulli della sezione di Viareggio.



Risultati 7° giornata:



Villafranchese-Fosdinovo 3-2

Cerreto-Mtg.Seravezzina 5-1

Rangers Soliera-Palleronese 1-4

San Vitale Candia-Tirrenia Marina 0-1

Vallizeri-Spartak Apuane 3-0

Azzurra-Academy M.M.5-2

Ha riposato: Versilia calcio



Classifica: Cerreto 46, Mtg.Seravezzina 43, Azzurra 42, Mulazzo 41, Vallizeri 38, Spartak Apuane 37, Palleronese 29, Academy Massa Montignoso 25, San Vitale Candia 23,Fc.Montignoso 22,Versilia calcio 21, Villafranchese 20, Tirrenia Marina 15, Rangers Soliera 14, Fosdinovo 9.

Note: Fc.Montignoso, Mulazzo, Villafranchese e San Vitale Candia una gara in meno



Prossimo turno (7/3/2020): Academy Massa Montignoso-Villafranchese, Mtg.Seravezzina-Vallizeri, Mulazzo-Cerreto, Palleronese-Fc.Montignoso,Spartak Apuane-San Vitale Candia, Tirrenia Marina-Azzura, Versilia-Rangers Soliera. Riposa: Fosdinovo



Tabellini



Villafranchese-Fosdinovo 3-2

Villafranchese : Madonna, Coppola Cervara, Giubbani, Mandaliti, Caroli R.,Caroli L., Polloni, Zoppi, Giacopinelli( Antoniotti, Chelotti, Fontana, Gabrielli, Scudellari) All. Bellotti.

Fosdinovo: Morotti C., Della Croce, Stelitano, Benacci, Morotti M., Nouhass, Cantoni, Perlongo, Donazza,Quintavalla, Fusani (Baldoni, Buratti, Trabucchi, Celleri) All. Baldoni M.

Arbitro : Smecca di Carrara

Marcatori : 7’ Caroli L., 47’ Quintavalla, 72’ Antoniotti(aut.), 80’ Trevisan, 90’+5 Caroli L.



Azzurra-Academy M.M. 5-2

Azzurra : Tonarelli, Pardini,Mosti, Biancalani,Lazzini, Bigini, Navari, Venturini, Ricci, Choini, Coluccini (Bertoneri, Viacava, Tognocchi, Mandoli, Cavalletti, Niccoletti) All. Bertelloni E.

Academy M.M. : Marino, Orlacchio, Lorenzetti, Giorgieri, Ledda, Marchi, Bangura, Borghini, Masini, De Santis, Antompaoli( Della Pina, Guadagnucci, Pucci, Manfredi, Guglielmi) All. Tarantola

Arbitro :Menchini di Viareggio

Marcatori : 2’ Coluccini, 4’ Masini, 14’ Masini, 17’ Ricci, 33’ Mosti,46’ Ricci, 90’ Mosti



Rangers Soliera-Palleronese 1-4

Rangers Soliera : Fornesi, Cini, Rossi, Moscatelli, Argenti, Cosci, Ferrari, Mandorlini, Mazzoni, Signanini, Bertolotti ( Van Asselt, Serafini, Mattellini, Maraglia, Lorenzani, Lombardi,Ceci) All. Bambini

Palleronese : Rocchi, Bellacci, Leka Robert, Mastrini,Maraffetti, Sisti, Bondi, Gerali, Guza, Leka Lucian, Oligeri, Diouf, Carlotti, Massour, Amendola) All. Preti

Arbitro : Cosentini di Carrara

Marcatori : 13’ Sisti, 50’ Leka L.,59’ Guza, 75’ Leka L. 81’ Mattellini



San Vitale Candia-Tirrenia M. 0-1

San Vitale Candia : Lupetti, Gallia, Poli, Carlesi, Finelli, Ricci, Donadel, Sarno, Bongiorni N., De Melo,Tragni (Tonarelli, Del Mamcino, Bongiorni D., Lorieri, Deda, Contadini).

Tirrenia Marina : De Nardi, Lucchesi, Tarantino, Neri, Cappè, De Angeli, Zavaglia, Fialdini, Giorgieri, Morelli, Dell’Amico ( Giusti, Del Freo, Grande) All. Gisti D.

Arbitro : Panighini di Carrara

Marcatori: 73’ Giorgieri



Vallizeri-Spartak Apuane 3-0

Vallizeri : Brunotti, Bondi, Eassaharaoui, Chakir, Conti N., Filippi, Giannotti, Toninelli, Borghetti, Manganelli, Gueye (Ferrari, Zuccarelli, Peccenini, Onnis) All. Della Bartolomea

Spartak Apuane : De Vita,Galizia, Bianchi, Alibani, Marino, Canciello, Ulivi T., Sow, Marchini, Baldoni, Nicoletti (Arnieri, Bertaccini, Cervetti,Guadagni, Lenzi, Santini, Tassinari, Tongiani) All. Ulivi P.

Arbitro : Cavallini di Carrara

Marcatori : 45’ Gueye, 54’ Canciello (aut.),63’ Manganelli



Cerreto-Mtg.Seravezina 5-1

Cerreto : Rebellino, Baldini, Spallanzani, Albano, Bertucelli, Del Giudice, Manfredi, Grossi, Balloni, Conti, Rubino ( Pellegrini, Lenzetti, Gassani, Francini) All. Raffaelli

Mtg.Seravezzina : Bertoni, Lucchesi Diego, Bacci, Fiaschi, Tovani, Dal Porto, Pellegrini, Berti, Tarabella, Bazzichi ( Cagnoni F., Moscardini, Filiè, Giannecchini, Cagnoni Simone, Lucchesi Giuseppe, Breasciani, Alzetta) All Paolini

Arbitro : Malacarni di Carrara

Marcatori : 6’ Manfedi, 45’ Conti, 53’ Manfredi, 67’ Moscardini, 81’ Manfredi, 86’ Manfredi.

Note : Espulso Tarabella F.(Mtg.) per doppio giallo.