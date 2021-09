10′ s.t: ammonito Blondett per un duro fallo su Pasciuti.

1′ s.t: primo cambio nella Carrarese: esce Mazzarani ed entra D’Auria. Nella Fermana esce Sperotto ed entra Mbaye.

Foto 5 di 15





























Ore 15:33: inizia il secondo tempo.

Ore 15:18: finisce il primo tempo.

45′ p.t: 1 minuto di recupero.

41′ p.t: ammonito Sperotto.

40′ p.t: cross dalla sinistra di Imperiale, rinvio corto di un difensore ospite, la sfera arriva a Galligani il cui tiro viene deviato in calcio d’angolo.

30′ p.t: ammonito Battistella per proteste. Il calciatore azzurro recrimina per una trattenuta in area di rigore sul precedente corner.

29′ p.t: Mazzarani calcia forte e teso un corner, stacca Kalaj che però non centra lo specchio.

22′ p.t: Frediani entra in area e fa partire un tiro rasoterra che Vettorel, con qualche difficoltà, riesce comunque a respingere.

17′ p.t: Galligani si invola sulla sinistra, entra in area, serve Battistella che si gira sul destro sfiorando il palo alla sinistra di Ginestra.

16′ p.t: ospiti vicini al gol: Blondet, sugli sviluppi di un corner, colpisce di testa sfiorando il palo alla sinistra di Vettorel.

7′ p.t: sugli sviluppi di un corner a favore della Carrarese, la sfera arriva a Mazzarani che la rimette al centro ma Marino colpisce di testa debolmente e centralmente. Ginestra blocca senza problemi.

Ore 14:31: inizia il primo tempo.

Ecco le formazioni ufficiali di Carrarese e Fermana:

CARRARESE (4-3-1-2): Vettorel; Semprini, Kalaj, Marino, Imperiale; Battistella, Pasciuti, Tunjov; Mazzarani; Doumbia, Galligani. A disp: Mazzini, Capponi, Girgi, Rota, Grassini, Bertipagani, Figoli, Luci, D’Auria, Energe, Bramante, Infantino. All: Antonio Di Natale.

FERMANA (4-3-1-2): Ginestra; Rossoni, Urbinati, Blondett, Sperotto; Graziano, Capece, Mordini; Frediani; Cognini, Ravaglia. A disp: Moschin, Corinus, Grossi, Bolsius, Bugaro, Pistolese, Rodio, Alagna, Mbaye, Lovaglio, Nepi, Pannitteri. All: Giancarlo Riolfo.

CARRARA – Allo Stadio dei Marmi alle 14.30 di fronte Carrarese e Fermana. Per gli azzurri la possibilità di bissare la vittoria della scorsa settimana contro il Grosseto ma non sarà sicuramente facile contro una squadra, quella gialloblù marchigiana che, ultima in classifica, ha cambiato in settimana allenatore, da Domizzi a Riolfo, cercando di dare la cosiddetta “scossa” allo spogliatoio. A breve le formazioni ufficiali.