Le giovanili della Carrarese tornano in campo

Dopo due uscite casalinghe sul rettangolo di gioco dello Stadio dei Marmi la Carrarese Primavera (nella foto) torna a disputare i suoi match tra le mura amiche nella sua sede naturale ovvero ad Avenza presso il centro sportivo Paolo Deste grazie alla collaborazione con la San Marco Avenza. Domani pomeriggio (ore 14.30) gli azzurrini di mister Andrea Danesi ospiteranno i pari età della Pergolettese per la gara valevole con la prima giornata del girone di ritorno. Carrarese Primavera reduce dalla sconfitta interna per uno a zero nel big match dello Stadio dei Marmi di sabato scorso con il Piacenza. Gara che è stata decisa da un calcio di punizione e che ha visto gli apuani cercare di reagire nella seconda frazione di gara senza pero’ riuscire a raddrizzare il match. Carrarese che ha comunque tutte le carte in regola per poter aspirare al passaggio in Primavera 3 del prossimo anno e la gara interna di domani ad Avenza rappresenta il primo passo.

Passando alle altre categorie da registrare la gara esterna degli Under 17 di mister Davide Ratti che recupera il match rinviato la scorsa settimana e giochera’ domenica alle 15 sul terreno senese. Turno di riposo per quanto riguarda gli Under 15 di Gabriele Galeotti mentre l’annata 2008 di mister Maurizio Antonucci sara’ impegnata domenica alle 12.30 contro il Grosseto. Doppio appuntamento per gli Under 13 annata 2009 di Simona Bertoncini. Per il campionato Lega Pro in leva domani gli azzurrini saranno in campo sul terreno del Pisa (ore 15.30) mentre per il campionato provinciale 2008 match casalingo a Fossone domenica alle 11 contro il Ricortola.

Per quanto riguarda le annate piu’ piccole gara casalinga del 2010 a Massa campo la Rinchiostra Poggioletto contro la San Marco Avenza domani alle 17.15. Per gli Esordienti annata 2011 match in trasferta a Fossone sul terreno della CArraresw Giovani semre domani con fischio dinizio alle ore 16.45. Trasferta a Pontremoli per i Pulcini 2012 che giocheranno sul terreno del Lunezia domenica alle ore 10. Infine match casalingo per i Primi Calci 2013 che a Fossone affronteranno il Romagnano a Fossone dome nica alle ore 11.

NM