Massese, 15 mesi di squalifica a mister Gassani

MASSA- Come prevedibile, successivamente alla pesante squalifica inflitta dalla procura federale per il dg Pantera e per il presidente Nepori è arrivata quella del settore tecnico relativa a mister Matteo Gassani. Brutta tegola per la società bianconera proprio nel periodo in cui la FIGC ha deciso di far ripartire l’Eccellenza, e soprattutto per il tecnico che non potrà andare in panchina per ben 15 mesi.

Le motivazioni sono le stesse lette nel comunicato relativo a Pantera e Nepori: “Comportamento minaccioso, offensivo e scurrile nei confronti dei calciatori Alessandro Cela e Stefano La Rosa pretendendo dagli stessi somme di denaro per potersi trasferire, nella finestra di mercato s/s 2019/20, in un’ altra società, con l’alternativa che in caso di mancato accordo sarebbero rimasti fermi per tutta la stagione sportiva…”

Come già comunicato dallo stesso mister sia lui che la società dichiarano apertamente di essere innocenti e tenteranno in tutti i modi di provarlo rivolgendosi alle giurisdizioni superiori, nonostante questo comporti ingenti spese. Una vicenda che non sembra dunque finire qui ma che nel presente penalizza e non poco la U.S Massese 1919 che dovrà presentarsi alla ripartenza del campionato, a regola nelle prossime settimane, senza le sue pedine tecniche e dirigenziali più importanti.