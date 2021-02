Massese, lunghe squalifiche per Pantera e Nepori

Brutta tegola in casa Massese: il direttore generale Dario Pantera inibito per 12 mesi, il presidente della società bianconera Gianni Nepori per 8, mentre alla società 2000 euro di multa. E’ questa la decisione della Giustizia Sportiva in seguito ad una denuncia di un giocatore della passata stagione. Leggendo il provvedimento n. 83/2020 dalla procura federale l’accusa ha dichiarato che tutto nasce dal comportamento del mister Matteo Gassani, che sarà poi giudicato successivamente dal settore tecnico, nei confronti di due calciatori in due diversi incontri, nei quali avrebbe tenuto un comportamento minaccioso, pretendendo da loro somme di denaro per potersi trasferire nella finestra di mercato invernale. Successivamente, una volta che uno dei giocatori ottenne il trasferimento, lo avrebbe indotto a rinunciare a due mensilità facendogli sottoscrivere, unitamente al dg Pantera, una liberatoria. Il tribunale sportivo ha quindi sanzionato Pantera a 12 mesi mentre il presidente Nepori a 8, quest’ultimo per non aver impedito i comportamenti di cui sopra e per non aver ottemperato al pagamento dei rimborsi stabiliti per i due calciatori.

Come prova dei suddetti comportamenti l’accusa ha presentato due conversazioni registrate col telefonino dai calciatori coinvolti, registrazioni che la difesa nega come veritiere, sottolineando poi il fatto che, per la giustizia civile e penale, le registrazioni non possono essere utilizzate. Questo però non accade per la giustizia sportiva che così ha deciso