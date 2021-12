Massa, donna cade dal terrazzo: ricoverata al Noa in gravi condizioni

MASSA – È ricoverata in gravi condizioni all’ospedale delle Apuane una 74enne che questa sera, martedì, è caduta dal primo piano mentre stava effettuando dei lavori sul balcone. L’episodio è accaduto a Massa intorno alle 19.30 quando la donna, per cause da chiarire, è caduta, riportando un politrauma ma restando sempre cosciente. Sul posto sono intervenute l’automedica e l’ambulanza della Misericordia di Massa che ha trasferito la 74enne al Noa in codice rosso.