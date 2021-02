MASSA – Con l’ordinanza numero 36, quest’oggi il sindaco Francesco Persiani ha disposto la chiusura della scuola d’infanzia Comasca, a partire da giovedì 18 febbraio e fino alla conclusione dei lavori, a seguito di infiltrazioni di acqua piovana dal tetto che di fatto rendono inagibile l’edificio di via dei Lecci. La scuola era attenzionata dagli uffici del settore lavori pubblici, ma il maltempo di oggi e le conseguenti infiltrazioni di pioggia all’interno del fabbricato hanno determinato la scelta dell’amministrazione comunale di sospendere le attività didattiche a tutela dei bambini e di tutto il personale scolastico e di avviare le procedure per gli interventi di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza.

Il sindaco Francesco Persiani assieme agli assessori Marco Guidi ai Lavori Pubblici e Nadia Marnica all’Istruzione e al capo di gabinetto Daniele Pepe si sono immediatamente attivati per trovare una soluzione alternativa dando così una risposta celere alle famiglie dei circa 70 alunni. In tarda mattinata gli amministratori hanno effettuato un sopralluogo alla scuola primaria “Collodi” di Rinchiostra per verificarne le condizioni e l’utilizzo degli spazi. Di concerto con la dirigente scolastica Marilena Conti, considerate anche tutte le disposizioni normative di contrasto dell’emergenza covid-19 da mettere in atto, il plesso di Rinchiostra è stato ritenuto il più idoneo per far fronte a questa urgenza.

Già da lunedì 22 febbraio le quattro sezioni della scuola d’infanzia Comasca verranno trasferite alla Rinchiostra, entrambe incluse nell’Istituto comprensivo Don Milani. «La tempestività e l’efficacia dell’amministrazione comunale – scrive Palazzo civico – consentiranno ai bambini di proseguire l’attività scolastica senza interruzioni. Il primo piano della primaria Collodi nel fine settimana verrà predisposto per accogliere al meglio gli alunni e il personale docente organizzando l’ingresso per l’entrata e l’uscita e le aule come da normative anti-covid. In questi giorni, anche grazie alla collaborazione del personale scolastico, saranno allestite le classi con tutti gli arredi necessari al regolare proseguo dell’attività».

La riapertura della scuola d’infanzia Comasca avverrà a seguito della conclusione dei lavori di manutenzione straordinaria.