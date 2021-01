CARRARA – «Attenzione rischio slavine». Il sindaco di Carrara, Francesco De Pasquale, ha raccolto l’allarme lanciato da Soccorso Alpino e Cai per quanto riguarda le Apuane e in particolare il monte Sagro, e ha scritto un post su Fb (insieme alle foto che pubblichiamo) per avvisare che le due associazioni «segnalano che nelle zone montane, e in particolar modo sul monte Sagro, in questi giorni si registra un elevato rischio valanghe con possibilità di distacchi sui versanti. Per questo – ha sottolineato il primo cittadino – si sconsigliano le escursioni in vetta, anche ai più esperti. Si ricorda inoltre che vista la presenza di ghiaccio e neve sulle strade, per raggiungere le località montante, e in particolare Campocecina, è necessaria avere pneumatici invernali o catene».

«Queste foto – spiegano dal Soccorso Alpino – sono state scattate questa mattina dal nostro personale della stazione di Carrara e Lunigiana ed evidenzia il principio di una valanga “a lastroni”. Il distacco di questo tipo di valanga può avvenire anche per vibrazioni a distanza e la propagazione delle fratture avviene con la velocità del suono».