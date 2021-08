CARRARA – Come tradizione, anche quest’anno si è svolta ai Ponti di Vara la rievocazione della lizzatura storica. Una tradizione consolidata che si ripete da anni ma che mantiene inalterato il suo fascino richiamando moltissime persone ad assistere all’avvenimento. L’evento è andato in scena ieri mattina, domenica, quando la squadra di lizzatori è riuscita con successo a far scendere sulla “via di lizza” un blocco di marmo di circa 2o tonnellate.

I lizzatori hanno fatto così rivivere l’antico metodo di trasporto dei blocchi così come veniva effettuato nei decenni passati, fino all’avvento del trasporto su gomma attraverso i camion (primi anni ’60 del secolo scorso). Guidati dai capolizza Primo ‘Billy bis’ Serri e Matteo Lucchetti e dal capo mollatore Emiliano ‘Emy’ Lucchetti i mollatori Annibale ‘Niblon’ Lodovici, Luigi ‘Niblin’ Lodovici, Andrea ‘Capocchia’ Dell’Amico, gli addetti alle funi Omar Tonelli ed Elia Pegollo, quelli ai parati Luigi ‘Gnò’ Pasquali, Gianfranco ‘Rambo’ Bergamini, Osvaldo Pegollo, Giuseppe Pegollo e Giorgio Dell’Amico e infine quelli alle voci Andrea Ricci e Luca Puvia i lizzatori hanno fatto scendere una carica del peso di 19 tonnellate.

Foto 4 di 4







L’evento è stato organizzato dall’associazione Compagnia Lizzatori Carrara con il patrocinio del Comune e il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara. Quest’anno l’evento ha attirato tante persone ma non è stato il “pienone” degli anni passati: probabilmente la pandemia e le misure restrittive attive da pochi giorni attraverso la richiesta del Green Pass hanno scoraggiato un po’ di persone a recarsi sul luogo della rievocazione.