«Ma quale degrado? L’ex Mulino Forti di Carrara è stato ristrutturato e imbiancato»

CARRARA – “L’ex Mulino Forti è stato ristrutturato e imbiancato e non è per nulla nel degrado”. Erp di Massa-Carrara replica così alla Uil pensionati (QUI la notizia). Per quanto riguarda ciò che è di sua competenza, l’ente di edilizia residenziale pubblica tiene a precisare: “L’affitto per l’ex Mulino Forti che fatturavamo mensilmente al Comune era di 2500 euro più Iva (non 3500) per 305 metri quadrati. Il bene è stato messo al bando nel 2019 ma la gara è andata deserta. Nel frattempo è stato ristrutturato e imbiancato. A maggio di quest’anno una parte dell’immobile è stata messa a bando a mille euro con pubblicità sui giornali locali cartacei e online. Il bando è andato deserto e ora, come da nostro regolamento, possiamo affittarlo a trattativa privata senza bando con un ribasso del 25 per cento. Erp è una società per azioni e decide del patrimonio in gestione nell’interesse dei soci”.