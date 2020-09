MASSA – Si è conclusa nella sede della Provincia di Massa-Carrara la gara relativa alla procedura negoziata per interventi di manutenzione straordinaria al ponte sul torrente Penolo, lungo la SP 20 Montedivalli, nel comune di Tresana: ad aggiudicarsi i lavori con un ribasso d’asta pari al 20,227%, per un totale di 460.850 euro, è stata la ditta P.A. Costruzioni Generali Srl di Minturno, in provincia di Latina. Adesso gli uffici di Palazzo Ducale procederanno alle verifiche di legge, quindi, dopo la firma del contratto si potranno assegnare i lavori e far partire il cantiere.

L’intervento rientra all’interno del programma quinquennale di interventi sulla viabilità 2019-2023 predisposto dalla Provincia e finanziato per un totale di circa 8 milioni di euro dal Ministero dei trasporti e delle infrastrutture.

Foto 3 di 3





Le somme erano state messe a disposizione per gli interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane con un decreto del febbraio 2018 a seguito della manovra finanziaria presentata in parlamento dall’allora Governo Gentiloni. Alla procedura negoziata avevano dato manifestazione di interesse a partecipare 206 ditte tra le quali era stato effettuato il sorteggio, sulla piattaforma regionale Start, delle 15 ditte invitate a presentare le offerte: alla fine, entro il termine di chiusura della gara, il 10

agosto 2020, sono state 7 le ditte che hanno fatto pervenire il plico telematico contenente l’offerta.