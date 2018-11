In Promozione la Pontremolese allunga in vetta

Gli azzurri di Ruvo non si fermano, battono il Calenzano e vanno a piu' cinque dalle seconde

Promozione - E' una Pontremolese formato super quella che è al comando del girone A di Promozione. Gli azzurri di mister Ruvo (foto) superano infatti per uno a zero l'Athletic Calenzano grazie ad un calcio di rigore trasformato da bomber Occhipinti ed approfittando del ko della Lampo sul campo di Montespertoli porta a cinque in punti di vantaggio proprio sui pistoiesi e sulal Larcianerse che li affianca in classifica al secondo posto. Un ruolino di marcia di tutto rispetto quello che la Pontremolese ha messo assieme in queste ultime giornate con ben cinque vittorie consecutive che di fatto dalla sesta posizione occupata dopo al seconda giornata l'ha portata al vertice e con un buon scarto di punti dalle inseguitrici. Adesso la parola d'ordine di mister Ruvo ai suoi ragazzi è piedi per terra e lavorare. Domenica prossima una trasferat da affrontare con la massima concentrazione sul rettangolo di gioco lucchese del Villa Basilica formazione di media classifica ma che in casa è sempre molto difficile da affrontare.