Winner Sport Padel Cup, sabato 9 le finalissime

MASSA – L’ondata del padel continua senza freni. Sempre più appassionati si avvicinano a questo sport che conta sempre più adesioni. Così come tante adesioni contano i tornei che vengono organizzati nei sempre più numerosi centri costruiti nelle città italiane. L’ultimo, nella nostra Provincia, ma non per importanza, il primo trofeo della Winner Sport Padel Cup organizzato da Asd Sportivamente e il nuovo Padel Massa, nei due campi costruiti nel Centro Giovanile di via Marina Vecchia a Massa.

Dopo due settimane e nonostante l’incessante pioggia degli ultimi giorni, la competizione è arrivata alle finalissime delle due categorie Silver e Gold. Delle trentadue coppie iscritte ne sono rimaste solo 4, che si giocheranno sabato 9 ottobre l’ambito trofeo. Per la categoria Gold, quella del livello avanzato, saranno i due ex calciatori Massimiliano Maccarone e Stefano Pardini a contendere la vittoria agli affiatati Roberto Rebughini e Luca Salini, con l’inizio della partita previsto per le 20. Mentre nel Silver, la categoria intermedia, a dare spettacolo ci saranno le coppie Bianchi-Gandolfi e Carducci-Santini, in una finale che proporrà un rematch di una partita già disputata nella fase a gironi, terminata con la vittoria di Carducci e Santini.

Al termine delle partite ci sarà la premiazione, con i trofei per tutti i finalisti e i buoni da spendere nel negozio Winner Sport di via Pascoli a Massa. Insomma, si prospetta un week-end all’insegna del padel e del divertimento.