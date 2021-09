La Polisportiva Avenza riparte con entusiasmo dalla Terza Categoria

Si è aperto un nuovo ciclo per la Polisportiva Avenza che, dopo aver rinunciato alla Seconda Categoria riparte con grande entusiasmo dal campionato di Terza. Società che si è notevolmente trasformata quella biancoblu a cominciare dal direttivo societario per passare a quello tecnico. Gruppo e divertimento ma allo stesso tempo voglia di fare bene sono le parole d’ordine con cui dalle parti della Covetta, quartier generale del club in coabitazione con la San Marco Avenza, la squadra si sta allenamndo ormai da piu’ di un mese per arrivare al taglio del nastro della nuova stagione nella massima forma possibile.

Questa la rosa biancoblu 2021/22.

Portieri: Daniele Ambrosi, Luca Bardini.

Difensori: Alessio Del Punta, Andrea Francini, Gabriele Dalle Lucche, Alex Guidelli, Daniele Lucchesi, Paolo Pappagallo, Luca Peselli, Matteo Prampolini Simone Pollina, Francesco La Porta.

Centrocampisti: Giacomo Del Mancino, Federico Guadagni, Edoardo Corsi, Davide Franciosi, Giacomo Babboni, Ivan Esposito, Luca Menconi, Nicola Della Pina, Stefano Soldati, Samir Bertieri, Filippo Tognozzi, Luca Andreani Attaccanti: Filippo Lucetti, Giorgio Da Pozzo, Simone Gozzani, Raffaele Bertolla, Davide Vallerini. All. Andrea Tinfena (foto).

Di seguito l’organigramma societario. Presidente: Edoardo Corsi, Vice presidente: Antonio Bigini. Direttore Sportivo: Maurizio Bonati. Dirigente: Andrea Vinazzani. Cassiere: Luca Marchi.

Polisportiva Avenza che nel torneo di Terza Categoria di Massa Carrara se la vedrà con formaizoni di costa, lunigianesi ed alcune compagini versiliesi. Questo il girone che attende i biancoblu. Villafranchese , Fosdinovo ,Vallizeri , Gragnolese ,Master Marina di Massa , San Vitale Candia, Academy Turano Montignoso, Spartak Apuane ,Tirrenia 1973. Polisportiva Avenza, Carrarese Giovani, Sporting Forte dei Marmi ,Marina di Pietrasanta.