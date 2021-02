Pallavolo Massa-Carrara, alcuni positivi tra le fila di Cascina: rinviata la sfida del PalaOliveti

MASSA – Rinviata a data da destinarsi la partita di pallavolo valevole per la terza giornata del girone C di Serie C maschile tra la nuova Pallavolo Massa-Carrara e Asd Pallavolo Cascina. Il match, in programma questa sera, 24 febbraio, alle ore 21.00 presso il palazzetto dello sport di via Degli Oliveti a Massa, non si disputerà per alcuni casi di positività nella rosa degli ospiti.

Non ci sarà occasione di rifarsi, dunque, per i ragazzi di coach Saielli, usciti sconfitti sabato scorso sul campo del Jolly Volley Fucecchio al termine di una prestazione comunque di buon livello, soprattutto nel primo parziale, perso 25-23 dopo essere stati per lunghi tratti in vantaggio.

Rimane un punto di domanda anche per quanto riguarda la sfida in programma sabato 27 febbraio alle ore 18.00, ancora tra le mura amiche contro Tecnoambiente Folgore San Miniato per altre problematiche legate al covid-19.