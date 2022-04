La capolista Tau fa visita alla Massese. Alle 15.00 il calcio d’inizio della sfida al “Vitali”

MASSA – Sognare non costa nulla, soprattutto adesso che la permanenza in Eccellenza è assicurata anche dalla matematica. Ma se la Massese di mister Roberto Franchini vuole continuare a farlo l’imperativo è vincerle tutte di qui alla fine, per sperare di raggiungere quello che, fino a qualche settimana fa, sembrava un miraggio: i play-off. I cugini del San Marco Avenza distano soli 3 punti, con una partita in più. In ogni caso, tutto quello che da adesso in poi arriverà in zona Oliveti sarà tutto riguadagnato. La squadra ha attraversato più di una tempesta nel corso di questa stagione, per questo la salvezza era stata prefissata come unico vero obiettivo stagionale. Parlare di sogni aiuta a creare motivazioni, ma senza dimenticare del lavoro compiuto per arrivare fino a questo punto.

La partita di quest’oggi, 3 aprile, sul campo del “G. Vitali” di Massa ha un sapore importante anche e soprattutto per gli ospiti che arrivano all’ombra delle Apuane: Tau Calcio Altopascio. La capolista fa visita a Massa nel periodo, forse, più complicato della sua stagione, con l’inseguitrice Lastrigiana che è tornata a fare pressione a sole 3 lunghezze di distanza. Se i lucchesi vogliono arrivare a giocarsi il triangolare promozione, in queste ultime tre partite non sono più concessi errori. Il calcio d’inizio della ventesima giornata del Girone A di Eccellenza Toscana è fissato alle 15.00.