Castelnuovo Garfagnana-Massese, partita rinviata causa Covid

Come preannunciato la gara valevole per l’ottava giornata di ritorno del campionato di Eccellenza 2021/2022 tra Castelnuovo Garfagnana e Massese, in programma questo pomeriggio presso il “Nardini” di Castelnuovo è stata rinviata per Covid. La LND Toscana ha già fissato la data del recupero che sarà mercoledi 6 aprile.

Di seguito il comunicato dell’Us Castelnuovo Garfagnana: “La partita Castelnuovo – Massese di domani è rinviata per casi covid. Il recupero è già fissato per il 6 aprile“.