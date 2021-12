Massese, pronti per la prima di ritorno

Tutto pronto per la prima di ritorno in casa Massese. La gara sul campo del River Pieve non sarà anticipata a sabato 18 dicembre, come avrebbero sperato le due squadre (entrambe impegnate anche mercoledi prossimo) ma sarà giocata regolarmente come da calendario domenica 19 alle ore 14.30: il campo di Piazza al Serchio nella giornata di domani e’ già occupato dalla squadra della società di casa e per questo motivo non c’è stata possibilità.

Gli avversari dell’ex bomber Edoardo Micchi oggi allenatore dei garfagnini e che in settimana ha strizzato l’occhio alla sua ex squadra per eventuali chiamate future, navigano in ottava posizione con 10 punti, a 5 lunghezze dai bianconeri, attualmente quinti a -1 dallo Zenith. Una partita dalla quale gli uomini di mister Lavezzini vogliono uscire con un risultato positivo per continuare a seguire l’obiettivo playoff. All’andata al “Vitali” nelle gestione Gassani la Massese si impose con un rocambolesco 4-3 grazie alla doppietta di Franzese e ai sigilli dell’ex Tripoli e di capitan Zambarda (foto)

La partita sarà arbitrata da Luigi Marranchelli della sessione di Pisa, mentre le sue assistenti saranno Martina Corsini

di Livorno e Caterina Gelli della sessione di Prato.