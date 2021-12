Massese-Pontremolese 1-0, Franzese porta i 3 punti ai bianconeri

ORE 16.20 Finisce la partita. La Massese vince una partita povera di emozioni, decisa da una delle poche azioni che le due squadre abbiano prodotto. La Pontremolese ha sfiorato il pareggio ad inizio ripresa, ma non ha mai impensierito davvero i bianconeri. Con i 3 punti, la Massese, alla seconda vittoria sotto la gestione Lavezzini, si porta a 14 punti e allontana i fantasmi.

42′ s.t. Ultimo cambio nella Pontremolese: fuori Gabrielli, colpito dai crampi, e dentro Razzini. [Massese 1-0 Pontremolese]

38′ s.t. Altro cambio nella Pontremolese: fuori Mutti e dentro Micheli. [Massese 1-0 Pontremolese]

33′ s.t. Ammonito Bennati (M). [Massese 1-0 Pontremolese]

32′ s.t. Cambio nella Massese: esce Bonini L. ed entra Manfredi. [Massese 1-0 Pontremolese]

30′ s.t. Ammonito Mutti (P). [Massese 1-0 Pontremolese]

23′ s.t. Secondo cambio per la Pontremolese: dentro Rosaia per Tavaroni. [Massese 1-0 Pontremolese]

21′ s.t. Ammonito Filippi (P) per un fallo su Papi. [Massese 1-0 Pontremolese]

20′ s.t. Clamorosa occasione per la Massese con Papi che si divora la rete del raddoppio. Sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto magistralmente da capitan Zambarda, il mago non riesce a mettere in porta da ottima posizione. [Massese 1-0 Camaiore]

19′ s.t. Cambio nella Massese: fuori Casalini e dentro Bonini M. [Massese 1-0 Pontremolese]

8′ s.t. Cambio nella Pontremolese: fuori un acciaccato Lecchini e dentro Rossi. [Massese 1-0 Pontremolese]

3′ s.t. Occasione clamorosa per la Pontremolese che sfiora la rete del pareggio con Gabrielli, imbucato perfettamente da Tavaroni. Il numero 7 azzurro sfiora il palo con un diagonale di destro che fa trattenere il fiato ai tifosi di casa. [Massese 1-0 Pontremolese]

ORE 15.32 Inizia il secondo tempo

ORE 15.19 Finisce la prima frazione con i bianconeri in attacco. Il gol di Franzese castiga gli ospiti in una delle poche azioni della partita.

33′ p.t. Ammonito Manenti (M). [Massese 1-0 Pontremolese]

31′ p.t. Ammonito Bonini L. (M) per un fallo su Scaldarella. [Massese 1-0 Pontremolese]

25′ p.t. VANTAGGIO MASSESE. Gran gol di Franzese che raccoglie un assist al bacio di Battistoni. Il terzino bianconero mette un gran cross dalla destra per il numero 9 che, in tuffo, anticipa di testa Lecchini per spedire all’angolino la palla dell’1-0. [Massese 1-0 Pontremolese]

21′ p.t. Primo squillo dei padroni di casa che sfiorano il gol del vantaggio. Prima, Papi finisce a terra in area di rigore tra le proteste dei bianconeri, ma l’arbitro lascia correre. Sugli sviluppi dell’azione, Lucaccini F. prende palla crossa col sinistro. La sua traiettoria viene deviata da Manenti, che spedisce la sfera sulla traversa a portiere battuto. [Massese 0-0 Pontremolese]

15′ p.t. Primo quarto d’ora che scivola via senza particolari emozioni. La Massese si è schierata con il classico 4-2-3-2, gli azzurri invece con un 4-3-3. [Massese 0-0 Pontremolese]

ORE 14.32 Partita iniziata. [Massese 0-0 Pontremolese]

Le formazioni iniziali

Massese: Leone; Battistoni; Lucaccini F.; Lucaccini R.; Zambarda (C); Cartano; Bennati; Bonini L.; Franzese; Papi; Casalini. A disposizione: Pianti; Manfredi; Baldini; Bonini M.; Lezza; Barattini; Bonati. Allenatore sig. Rino Lavezzini.

Pontremolese: Gavellotti; Manenti; Mutti; Scaldarella; Filippi; Lecchini; Gabrielli; Sbarra; Musetti; Saia; Tavaroni. A disposizione: Santini; Barontini; Razzini; Rossi; D’Angelo; Zucconi; Bertolla; Micheli; Rosaia. Allenatore sig. Gabriele Sabatini.

Arbitro sig. Leonardo Colombi sezione di Livorno; 1° assistente sig. Michele Poneti sezione di Firenze; 2° assistente sig. Tommaso Cardini sezione di Firenze.

MASSA – La Massese di Rino Lavezzini è alla ricerca di un risultato positivo dopo la buona prestazione sul campo della capolista Tau, che non ha portato comunque nessun punto alla classifica dei bianconeri, stagnanti a quota 11, sull’orlo della zona play-out. Zona play-out che vede pericolosamente protagonista la Pontremolese di mister Sabatini, avversaria odierna degli zebrotti. Il derby, il secondo della stagione dopo il precedente confronto in Coppa, vale per la decima giornata del Girone A di Eccellenza Toscana, la penultima della tornata di andata.

Gli azzurri arrivano alla sfida con la solita lista di lungodegenti, ma con il morale risollevato dalla vittoria a tavolino che in settimana ha ribaltato il 3-1 subito sul campo del Camaiore, dopo il ricorso presentato per l’irregolarità nel tesseramento del difensore Verdi, proprio ex azzurro, schierato in campo dai versiliesi. La Massese, invece, ha dovuto salutare tre componenti della rosa nel primo giorno del mercato invernale. Garcia, Soumahoro e Carlini hanno fatto le valigie e lasciato il capoluogo apuano, limitando ancora di più le scelte di Lavezzini che si ritrova ora con una squadra di giovani inesperti e orfana del portiere Marco Barsottini, squalificato per due giornate dopo l’espulsione arrivata sul campo del Tau. Insomma, dalle 14.30, orario del calcio d’inizio, sul campo del “Gianpiero Vitali” prenderà vita un derby già decisivo per le sorti delle due compagini nostrane.