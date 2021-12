Massese-Pontremolese, fischierà Colombi di Livorno

MASSA – La Commissione Nazionale Arbitri ha comunicato tramite il proprio sito ufficiale le designazioni arbitrali per la decima giornata del campionato di Eccellenza 2021/2022.

La gara del “Giampiero Vitali” tra la Massese, sesta in classifica con 11 punti, e la Pontremolese, terzultima in coabitazione con Camaiore e San Marco Avenza ma a sole 2 lunghezze dai bianconeri, in programma per sabato 4 dicembre alle ore 14.30, sarà arbitrata da Leonardo Colombi della sessione di Livorno, mentre i suoi assistenti saranno Michele Poneti e Tommaso Cardini, entrambi della sessione di Firenze.