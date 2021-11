Montecatini-Massese, fischierà Rinaldi di Novi Ligure

La Commissione Nazionale Arbitri ha comunicato tramite il proprio sito ufficiale le designazioni arbitrali per la settima giornata del campionato di Eccellenza 2021/2022. La gara del comunale di Montecatini tra i padroni di casa del Valdinievole e la U.S. Massese 1919 del neo tecnico Rino Lavezzini, in programma per domenica 14 novembre alle ore 14.30, sarà arbitrata da Fabio Rinaldi della sessione di Novi Ligure, mentre i suoi assistenti saranno Emanuele Petrakis e Luca Lagana’, entrambi della sessione di Siena.