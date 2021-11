Massese, oltre a Gassani si dimette il dg Pantera e tutto lo staff tecnico

MASSA – Il consiglio direttivo della U.S. Massese 1919 tramite un comunicato mandato agli organi di stampa ha ufficializzato ciò di cui si parlava insistentemente negli ultimi giorni: oltre al tecnico Matteo Gassani e all’addetto stampa Guglielmo Badini si è dimesso il direttore generale Dario Pantera, così come tutto lo staff tecnico e il mister della juniores Roberto Franchini. Il presidente Gianni Nepori e quanto rimasto della società, sono a lavoro per riorganizzare lo staff tecnico col fine di poter portare a termine la stagione. Nei prossimi giorni si avranno le prime comunicazioni in merito.

Di seguito il comunicato:

A seguito dell’incontro tenutosi lunedì con i gruppi del tifo organizzato, richiesto dagli stessi, il cui contenuto è di dominio pubblico, il direttore generale, il mister della prima squadra e l’intero staff tecnico nonché l’allenatore della juniores hanno rassegnato le dimissioni con effetto immediato. Inoltre si registra che alcuni appartenenti del consiglio di amministrazione hanno comunicato l’interruzione imminente del loro supporto all’interno della società stessa unitamente a qualche sponsor che in questi anni sono stati parte attiva dell’andamento del sodalizio e che la società intende ringraziare comunque per il sostegno avuto fino ad oggi. Il presidente e quanto rimasto del gruppo societario, rendono noto che con i mezzi rimasti in loro possesso porteranno a termine la stagione in corso nel miglior modo possibile.