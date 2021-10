La Massese accoglie il Camaiore: una domenica speciale per tornare a gioire

MASSA – Sarà una domenica speciale per molti allo stadio “Gianpiero Vitali” di Massa, dove alle 14.30 prenderà il via la quinta giornata di Eccellenza Toscana Girone A che vedrà contrapposte Massese e Camaiore in una sorta di derby apuo-versiliese. Una domenica speciale per il direttore generale bianconero Dario Pantera che oggi festeggerà il suo compleanno. Una domenica speciale, anche e soprattutto, per Marco Barsottini. Il portiere dei padroni di casa raggiungerà quota 200 presenze in carriera e il destino ha voluto che questo importante traguardo venisse raggiunto proprio quando le due squadre che gli hanno permesso di arrivare a questa cifra si sfidino una contro l’altra. Il “Barso” ha infatti 160 presenze con la Massese tra Serie D ed Eccellenza e 40 presenze con il Camaiore nelle due bellissime stagioni passate in blu amaranto in Eccellenza. Una domenica speciale, probabilmente, per Bidari Garcia, il neo acquisto della Massese già inserito tra i convocati e che potrebbe fare il suo esordio proprio oggi, per portare esperienza e qualità nel reparto difensivo bianconero. Ma alla fine, quello che mister Gassani spera è che la domenica sia speciale per tutti i supporters massesi e per la squadra tutta, che deve risollevare la china e la classifica. Dopo la brutta sconfitta interna patita con il Signa, gli uomini del “diavolo” hanno dato segnali sia nella partita di Coppa contro la Pontremolese che contro il Prato 2000 domenica scorsa. E proprio dalla prestazione di Campi Bisenzio dovranno ripartire i bianconeri per mettere la ciliegina sulla torta di una domenica che per molti è già indimenticabile così.