Massese-Camaiore, fischierà Pizzi di Bergamo

La Commissione Nazionale Arbitri ha comunicato tramite il proprio sito ufficiale le designazioni arbitrali per la quinta giornata del campionato di Eccellenza 2021/2022.

La gara del “Giampiero Vitali” di Massa tra i padroni di casa dell’U.S. Massese 1919, ottava in classifica con 4 punti, e il Camaiore, settimana ad una sola lunghezza di distanza dai bianconeri, in programma per domenica 31 ottobre alle ore 15.00, sarà arbitrata da Alessandro Pizzi della sessione di Bergamo, mentre i suoi assistenti saranno Francesco Corcione di Pisa e Giuseppe Alessio Lumetta di Piombino.