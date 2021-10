La Massese blinda la difesa con Bidari Garcia

MASSA – Il direttore generale Dario Pantera aveva avvisato tutti: la Massese non sta con le mani in mano. Detto, fatto. Dopo l’annuncio del ritorno del mago Yuri Papi, già decisivo con tre gol in due partite tra campionato e coppa, i bianconeri hanno aggiunto un altro pezzo di pregiato valore alla rosa di Matteo Gassani. Stiamo parlando del difensore centrale madrileno Bidari Garcia De Cortazar.

Classe 1989, lo spagnolo vanta una lunga esperienza tra i professionisti in giro per il mondo. Dopo le esperienze in patria con il Leganes, infatti, il centralone ha girato il mondo tra Sudamerica, Gibilterra e Cipro. Arrivato in terra italiana per giocare nel FC Messina in LegaPro, Bidari Garcia si è ritrovato, per le note vicissitudini societarie dei siciliani, a giocare nei dilettanti.

Garcia sarà già a disposizione di Gassani questa domenica, quando la Massese incontrerà al “Vitali” il Camaiore, per la quinta di campionato, con il calcio d’inizio fissato alle 14.30 (domenica 31 ci sarà il cambio dell’ora). Sempre tra le mura amiche di via Degli Oliveti, venerdì 29, Garcia verrà presentato ufficialmente a stampa e tifosi.