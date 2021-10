La Massese avanza in Coppa, Pontremolese travolta 5-1

ORE 16.53 Finisce la partita. La Massese si qualifica per il prossimo turno di Coppa Italia Eccellenza, fuori la San Marco Avenza. Una Pontremolese, rimaneggiata e con nulla da dire per questa competizione, nulla può contro il cinismo e la voglia di rifarsi degli uomini di Gassani che, dopo le due sconfitte consecutive in campionato contro Zenith Prato e Signa 1914, fanno il pieno di fiducia in vista della complicata trasferta di domenica prossima sul campo del Prato 2000.

36′ s.t. Cambio nella Pontremolese: fuori Gabrielli e dentro Menichelli. [Massese 5-1 Pontremolese]

30′ s.t. Nella Massese fuori Bennati e dentro Lucaccini F. [Massese 5-1 Pontremolese]

24′ s.t. Cambio nel Massese: fuori Franzese e dentro Bonini M. [Massese 5-1 Pontremolese]

19′ s.t. GOL MASSESE. Zambarda lancia a tutto campo per Franzese, con il contagocce. Il numero 11 bianconero non deve far altro che controllare la palla e spedirla alle spalle di Gussoni. Dopo il gol, fuori Papi, autore di una doppietta all’esordio, per Bonini Luca. Tanti applausi per il mago. [Massese 5-1 Pontremolese]

16′ s.t. Cambio nella Pontremolese: fuori il subentrato Gandolfi e dentro Giromini. [Massese 4-1 Pontremolese]

14′ s.t. Clamorosa occasione per la Pontremolese con Gabrielli. Il numero 8 azzurro sfrutta una grave indecisione di Fall per andare a tu per tu con Barsottini. Il portierone bianconero sembra strappargli la palla dai piedi, ma Gabrielli passa e colpisce verso la porta sguarnita. Super intervento di capitan Zambarda che sulla linea mette in corner, prima di andare a strigliare tutti. [Massese 4-1 Pontremolese]

10′ s.t. Nella Massese fuori Manfredi, autore del secondo gol, e dentro Casalini. [Massese 4-1 Pontremolese]

2′ s.t. Traversa di Franzese sugli sviluppi di un corner battuto dal solito Zambarda. [Massese 4-1 Pontremolese]

ORE 16.03 Inizia la ripresa. Nella Massese fuori Soumahoro e dentro Baldini. Nella Pontremolese dentro Gandolfi, Barabino, Filippi e fuori Cargioli e Mutti. [Massese 4-1 Pontremolese]

ORE 15.48 Finita la prima frazione al “Vitali”. La differenza di età e di valori tecnici tra le due squadre si fa vedere, ma la Massese è stata brava e cinica nell’apparecchiare fin da subito la tavola per passare un pomeriggio tranquillo. Squadre a riposo sul punteggio di 4-1 che, al momento, qualificherebbe la Massese.

33′ p.t. DOPPIETTA DI PAPI. Non trema il mago bianconero e trasforma il tiro dagli undici metri. Massese ora in controllo di partita e qualificazione. [Massese 4-1 Pontremolese]

32′ p.t. Calcio di rigore per la Massese. Manfredi entra in area dalla sinistra, arriva sul fondo e viene atterrato. Non ha dubbi il direttore di gara. Sul dischetto Yuri Papi. [Massese 3-1 Pontremolese]

30′ p.t. Zambarda impensierisce Gussoni direttamente da calcio di punizione. Il capitano bianconero impegna il portiere azzurro, costretto a deviare la palla in corner. [Massese 3-1 Pontremolese]

24′ p.t. IL MAGO TIMBRA IL CARTELLINO. Esordio stagionale di Yuri Papi, arrivato ieri in bianconero, e subito una magia. Il fantasista massese è freddissimo in area di rigore e di sinistro fa 3-1 per la Massese, per la gioia di Gassani che corre ad abbracciarlo. Esultanza alla CR7 per Papi. Adesso ai bianconeri serve un gol. [Massese 3-1 Pontremolese]

23′ p.t. Clamorosa traversa colpita dalla Massese. Un’azione partita dal bel cambio di gioco di Lucaccini che pesca Manfredi sulla sinistra. L’autore del gol crossa magistralmente per Tripoli che al centro dell’area di rigore, di testa, non riesce a centrare lo specchio. [Massese 2-1 Pontremolese]

22′ p.t. GOL MASSESE. Filippo Manfredi riporta avanti i bianconeri. Il numero 9 bianconero, prodotto della cantera, concretizza un buon recupero di palla sulla trequarti. Assist di Pietro Tripoli. [Massese 2-1 Pontremolese]

10′ p.t. PAREGGIO PONTREMOLESE. Errore di posizionamento di Barsottini che si fa sorprendere da Manenti. Il capitano azzurro, sceso sulla destra, lascia partire un tirocross che si va ad insaccare, con il portiere bianconero che prova a deviare ma non riesce. [Massese 1-1 Pontremolese]

4′ p.t. MASSESE IN VANTAGGIO. Quattro minuti di pressing a tinte bianconere. I padroni di casa hanno bisogno di gol e partono forte. A portarli in vantaggio ci ha pensato Fall, con una conclusione da fuori. Primo gol in maglia bianconera per il centrocampista. [Massese 1-0 Pontremolese]

3′ p.t. Annullato un gol alla Massese. Franzese aveva provato ad inserirsi alle spalle della difesa e, servito da Tripoli, aveva punito Gussoni con un bel diagonale. Urlo strozzato in gola però per la segnalazione del secondo assistente Coco che ha notificato la posizione irregolare della punta bianconera. [Massese 0-0 Pontremolese]

ORE 15.03 Fischio d’inizio al “Giampiero Vitali”. Massese con la classica divisa bianconera e pantaloncini bianchi. Ospiti in completo azzurro. [Massese 0-0 Pontremolese]

Le formazioni ufficiali:

Massese: Barsottini; Bennati; Battistoni; Lucaccini R.; Zambarda (C); Soumahoro; Tripoli; Fall; Manfredi; Papi; Franzese. A disposizione: Biagioni; Baldini; Lucaccini F.; Lezza; Bonini L.; Cartano; Casilini; Bonini M.; Carlini. Allenatore sig. Matteo Gassani.

Pontremolese: Gussoni; Manenti (C); Mutti; Cargioli; Lecchini; Barontini; Tavaroni; Gabrielli; Micheli; D’Angelo; Bertolla. A disposizione: Pagani; Menichelli; Filippi; Giromini; Gandolfi; Barabino. Allenatore: sig. Gianluca Grassi.

Arbitro sig. Lorenzo Biagi sezione di Pisa; 1° assistente sig. Dmitrij Toschi sezione di Livorno; 2° assistente sig. Francesco Coco sezione di Pisa.

MASSA – Alle 15.00, Massese e Pontremolese daranno vita all’ultimo scontro del triangolare valevole per il primo turno di Coppa Italia Eccellenza. Gli azzurri arriveranno al “Giampiero Vitali” già certi dell’eliminazione, dopo la sconfitta contro la San Marco Avenza. Le tante assenze hanno rimaneggiato gli ospiti che si trovano quindi di fronte ad una vera e propria montagna da scalare. Una montagna targata Massese. Ai bianconeri di mister Gassani servirà un’impresa per passare il turno, anzi: una magia. Ma dopo l’annuncio del grande ritorno di Yuri Papi, l’ambiente è tornato a sorridere. In ogni caso, ai massesi servirà vincere con almeno tre gol di scarto per superare i cugini d’oltrefoce e passare il turno, riscattando le due sconfitte consecutive arrivate nelle ultime due giornate di campionato. Tra poco le formazioni ufficiali.