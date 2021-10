Il mago è tornato a casa: Yuri Papi sarà un nuovo giocatore della Massese

MASSA – Come nella parabola, il figliol prodigo è tornato. Yuri Papi vestirà di nuovo il bianconero della Massese. La squadra della sua città, la squadra di casa. Quella maglia per cui, nella travagliata stagione 2021, aveva dato tutto, illuminando i gradoni, lasciati vuoti per via della pandemia, del “Giampiero Vitali” a suon di gol.

Dopo la breve parentesi ligure con la Fezzanese, il Mago firmerà quest’oggi il contratto che lo legherà di nuovo alla Massese di mister Gassani. Lo aveva promesso, il direttore Pantera: i rinforzi sarebbero arrivati. E i rinforzi non hanno tardato. L’innesto di Papi alza notevolmente il livello della rosa bianconera che, adesso, potrebbe veder arrivare anche un nuovo pezzo a centrocampo.

Probabile che Yuri sia già a disposizione per la sfida di domani, mercoledì 20 ottobre, alle 15 contro la Pontremolese, l’ultima del triangolare del primo turno di Coppa. Alla Massese serve un’impresa: vincere con più di due gol di scarto per sorpassare la San Marco Avenza e proseguire il cammino. Anzi, servirebbe una magia. Ma per quelle c’è Papi.

La società lo ha già accolto sui social, ecco le parole usate dai bianconeri: «Grande colpo di mercato del nostro direttore Generale Dario Pantera, la Massese ha tesserato il Mago, un gradito ritorno in bianconero per Papi, bentornato a casa Yuri».