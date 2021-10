Diretta/Massese-Signa (0-0), partita bloccata

24′ Buona occasione per la Massese sugli sviluppi di un calcio piazzato. Soumahoro lancia lungo in area di rigore, incertezza della difesa del Signa, la palla rimbalza pericolosamente sui piedi di Casalini che si coordina e libera il destro che però si rivela innocuo per Sannino. [Massese 0-0 Signa]

15′ p.t. Passa il primo quarto d’ora di partita con le squadre ancora intente a studiarsi. La Massese prova a costruire, con il Signa che, invece, prova a sfruttare gli errori dei bianconeri per ripartire. [Massese 0-0 Signa]

ORE 15.00 Partita iniziata

Massese: Barsottini; Battistoni; Brignone; Lezza; Zambarda (C); Lucaccini; Tripoli; Fall; Casalini; Soumahoro; Carlini. A disposizione: Biagioni; Baldini; Bennati; Lucaccini F.; Calanda; Lorenzini; Bonini M; Bonini L; Manfredi. Allenatore sig. Matteo Gassani.

Signa 1914: Sannino; Franzoni; Nencini; Gemignani F. (C); Mariani; Becagli; Gamignani M.; Ficarra; Tempesti; Lava; Capochiani. A disposizione: Daddi; Intreccialagli; Mullo; Dallai; Tempestini; Giuliani; Alesso; Mati; Coppola. Allenatore sig. Enrico Cristiani.

Arbitro sig. Alessione De Marco sezione di Lucca; 1° assistente sig. Daniele Nesi sezione di Firenze; 2° assistente sig. Roberto Lembo sezione di Valdarno.

MASSA – Alle ore 15.00 allo stadio “Giampiero Vitali” di Massa, prenderà il via la terza giornata del campionato di Eccellenza Toscana, Girone A. I padroni di casa della Massese dovranno vedersela con il Signa 1914 per provare a riscattare il risultato di domenica scorsa sul campo dello Zenith Prato. Una sconfitta, quella patita dagli uomini di Gassani, immeritata. Una sconfitta beffarda e severa per una squadra che, nonostante le tante assenze, ha mostrato il carattere richiesto dall’esigente allenatore sul campo della favorita, sbagliando un rigore, con il punteggio sullo 0-0, che avrebbe potuto cambiare le sorti della giornata. I fiorentini, invece, arrivano da imbattuti sotto le Apuane, con nel bagaglio la fiducia per la vittoria ottenuta giusto sette giorni fa.