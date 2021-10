Settore Giovanile Massese, Franchini: “Da zero a cento tesserati in pochissimo tempo”

MASSA- Da tempi non sospetti la U.S Massese 1919 della gestione Pantera vuole riportare il settore giovanile bianconero all’altezza del blasone del proprio nome e con la stagione 2021/2022 sta sviluppando ciò che è stato seminato, per creare una base solida dalla quale poter fiorire definitivamente nel medio lungo termine. La società, nel nome dello stesso Pantera cosi come di Parducci, Maccarone, e dei tecnici delle varie annate guidate dai mister Centi, Rebughini, Agnesini, Santucciu e Roberto Franchini che ricopre anche l’importante ruolo di responsabile tecnico unico, nell’estate scorsa ha lavorato senza sosta ed è riuscita, partendo da zero, ad arrivare ad oltre 100 giovani tesserati.

Di seguito le parole dello stesso Franchini, visibilmente soddisfatto

dell’avanzamento del progetto:

“In questi mesi abbiamo lavorato giorno e notte raggiungendo un risultato miracoloso: siamo passati da 0 tesserati ad oltre 100 in pochissimo tempo, costruendo 4 squadre: Allievi A, Allievi B, Giovanissimi A e 2009, più tutto il lavoro con Juniores e scuola calcio. Adesso bisogna mettere in pratica quello che ci siamo prefissati: dare un possibilità ai ragazzi di essere protagonisti, di sentirsi parte dell’importante progetto e di avere l’ambizione e le possibilità di crescere sempre più, per arrivare alla maturità e alla competenza di poter concludere il percorso con il debutto in prima

squadra. Vogliamo investire su talenti cresciuti con noi, non utilizzando quelli di altre società e se poi dovessero andarsene portare comunque un guadagno alla Massese. La nostra è un’idea di calcio a portata da bimbo e anche di famiglia, infatti quest’anno la

società ha deciso, investendo parecchio, di non far nemmeno pagare la quota mensile, ma solo il kit completo.”

Per informazioni chiamare 3715862652.