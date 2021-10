Massese, alle 15.00 l’esordio contro il River Pieve del grande ex Micchi

MASSA – Era il 9 aprile del 2004, all’allora “Degli Oliveti” di Massa c’era il pubblico delle grandi occasioni. La Massese di mister Indiani si stava giocando la promozione in C2 contro il Sansepolcro, dopo un’annata da record. Il gol di Bischeri al 20′ del primo tempo aveva lanciato l’entusiasmo bianconero, strozzato a sette minuti dalla fine dal pareggio di Mercuri. Ma al 93′ un attaccante di 190 centimetri mandò la città in visibilio con il gol promozione: Edoardo Micchi. Due stagioni all’ombra delle Apuane, condite da 29 gol, di cui 21 nella prima bellissima stagione nella Serie D 2003-2004, conclusa con il titolo di Campioni d’Italia dei Dilettanti conquistato contro il Manfredonia nella finale della Poule Scudetto. Quest’oggi, nello stadio che adesso ha preso il nome del leggendario Gianpiero Vitali, quell’attaccante di 190 cm tornerà da avversario, sulla panchina del River Pieve, avversario della Massese di mister Gassani nella prima giornata dell’Eccellenza Toscana 2021-2022 che si giocherà oggi (3 ottobre) alle 15.00.

Si respira tanta curiosità attorno alla squadra costruita dal direttore Dario Pantera. Un mix di giovani di buone speranze e veterani di talento che già sanno cosa significhi vestire la maglia bianconera. L’avversario odierno di capitan Zambarda e compagni sarà ostico: una squadra costruita per salvarsi e dare rogne, come dichiarato da Micchi stesso; una squadra che ha imparato dalle seppur poche partite giocate lo scorso anno in categoria. Per il River Pieve, fondato nel 2005 e solo dal 2010 nei campionati Figc, si tratta, infatti, della seconda stagione nel campionato di Eccellenza.