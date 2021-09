Dirigenza Massese, Mirko “Renato” Dell’Amico si dimette

MASSA- Dopo poco più di un mese il leggendario ultras bianconero Mirko Dell’Amico, per tutti “Renato”, entrato in agosto a far parte dello staff dirigenziale della Massese come “Gestore dei rapporti con la tifoseria”, rassegna le sue dimissioni. A comunicarlo è lui stesso con un virgolettato inviato alla stessa società e agli organi di stampa che recita quanto segue:

“Dopo un’attenta e ponderata riflessione, comunico con rammarico che in data odierna ho provveduto a rassegnare le mie dimissioni dal ruolo che ricoprivo nella US Massese 1919. Sono stati due mesi molto intensi, ed emozionanti! Purtroppo per svariati motivi non esistono più i presupposti per continuare questa splendida esperienza!!! Mi sento però di lanciare un appello a tutti i tifosi della Massese, di tornare in massa a sostenere la squadra, per tornare a calcare categorie che più ci appartengono!!! Sono convinto che i nostri tifosi siano il 13 uomo!

Impegni permettendo sarò sempre a sostenere la squadra da tifoso”.