Massese, cambio nello staff tecnico

MASSA- Tramite un comunicato sulla propria pagina facebook U.S. Massese 1919 la società bianconera ha reso pubblico la fine del rapporto professionale con l’allenatore dei portieri Matteo Della Bartolomea (nella foto in maglia bianca). L’ex portiere di molte squadre del comprensorio apuano, e non, da due anni faceva parte dello staff tecnico di mister Matteo Gassani. Non si sa ancora chi sarà il suo sostituto ma sicuramente, vista l’importanza del ruolo, nel giro di pochi giorni sarà comunicato.

“Si comunica che di comun accordo le strade con il preparatore dei portieri Sig Della Bartolomea Matteo e la Massese dopo due anni di ottimo rapporto si sono divise.

La Massese ringrazia Matteo per la professionalità e competenza dimostrata augurando le migliori fortune calcistiche e personali.

“Il Mister ci teneva molto a ringraziare tutti i portieri che ha avuto in questo percorso di due anni a Massa.

I preparatori dei portieri possono cambiare, non è un problema… la Massese rimane ed è stato un piacere avere a che fare con la Piazza e i tifosi.

Sempre forza US Massese 1919”.