Massese battuta dal Seravezza nel terzo allenamento congiunto del precampionato

MASSA – La Massese è stata impegnata per il terzo allenamento congiunto di questo pre campionato. Dopo il pareggio con il Lamezia Terme e la sconfitta contro il Poggibonsi, i bianconeri hanno ospitato al “Gianpiero Vitali” i verdeazzurri del Seravezza Pozzi Calcio, compagine che prenderà parte al prossimo campionato di Serie D.

Due squadre di categoria superiore da affrontare per gli uomini di mister Gassani che, nonostante gli impegni congiunti, non ha fatto sconti negli allenamenti. Proprio il giorno prima della partita, infatti, i bianconeri hanno sostenuto i test atletici con ottimi risultati, seguiti da altri allenamenti incentrati sulla condizione fisica in vista degli impegni di Coppa del 19 settembre.

Alle 18.30, le due squadre hanno dato il via alla partita che si è chiusa sul punteggio di 2-1 in favore degli ospiti versiliesi. Andati nello spogliatoio sotto di due reti, ai bianconeri non è servita la rete del nuovo arrivato Soumahoro nella seconda frazione per acciuffare quello che sarebbe stato il secondo 2-2 interno di questo pre campionato, dopo quello con il Lamezia Terme.

Di seguito il tabellino dell’incontro con le formazioni iniziali:

Massese 1-2 Seravezza Pozzi Calcio (p.t. 0-2)

Massese: Barsottini; Battistoni; Brignone; Scampini; Zambarda (C); Cartano; Soumahoro; Lucaccini; Lorenzini; Tripoli; Carlini. A disposizione: Biagioni; Baldini; Lucaccini F.; Dell’Amico; Casalini; Franzese. Allenatore signor Matteo Gassani.

Seravezza Pozzi Calcio: Lagomarsili; Cavalli; Chella; Diana; Vignozzi; Granarola; Podestà; Bortoletti; Benedetti; Saporiti; Maccabruni. A disposizione: Vannucchi; Bongiorni; Mancino; Vietina; Bedini; Da Pozzo; Petruccioli; Turco; Riviera; Kozlov; Del Frate; Garafalo. Allenatore signor Alberto Ruvo.

Arbitro signor Fabrizio Marchi sezione di Massa.

Note: marcatori Vignozzi (S), Benedetti(S), Soumahoro (M).

Foto: pagina Facebook Us Massese 1919