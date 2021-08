La Massese manda Luca Manfredi a farsi le ossa: prestito in Eccellenza Ligure

MASSA – La Massese ha comunicato via social la partenza, in prestito, di Luca Manfredi. Il prodotto della cantera bianconera varcherà il confine regionale per accasarsi alla Rapallo Rivarolese, squadra che milita in Eccellenza Ligure.

Questo il messaggio che la società ha mandato: «La U.S. Massese 1919 comunica il trasferimento in prestito del calciatore Luca Manfredi al Rapallo Rivarolese, società partecipante al campionato di Eccellenza ligure. La società augura a Luca una stagione ricca di soddisfazioni».