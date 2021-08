La Massese riporta a casa Andrea Lorenzini

MASSA – Andrea Lorenzini è tornato alla Massese. Il comunicato è apparso nella serata di ieri, 18 agosto, sui canali social ufficiali della società bianconera che si è detta felice di aver riportato “a casa” l’attaccante classe 1997.

Lorenzini torna dopo una serie di ottime esperienze, l’ultima in ordine cronologico quella con gli emiliani del Borgo San Donnino, con cui ha conquistato la promozione in Serie D. I tifosi si ricorderanno di lui, soprattutto, per quel gol che il 4 gennaio 2015, in diretta TV nazionale, regalò alla Massese una storica vittoria sul campo del Siena. Risultato che mancava da più di 40 anni.

Lorenzini rispetta a pieno la filosofia di Pantera e compari: bianconero sulla pelle. Lui, cresciuto con questi colori, sarà un alfiere, insieme a Barsottini e Zambarda, per i nuovi arrivati. Un rinforzo importante per una squadra che vuole solo far bene, senza porsi obiettivi troppo sfarzosi, ma sempre pronta a sorprendere.