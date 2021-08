La Massese cala l’asso, preso il top player Pietro Tripoli

MASSA- Quando mancano otto giorni dall’inizio della preparazione al campionato di Eccellenza 2021/2022, la U.S Massese 1919 comunica con gran soddisfazione, tramite i propri canali social, il tesseramento di un giocatore di altissima qualità che vanta 39 presenze e 2 reti in Serie B, 144 presenze e 20 reti in Serie C, 69 presenze e 15 reti in Serie D e 6 campionati vinti. Il top player in questione è Pietro Tripoli, trequartista siciliano classe 1987 cresciuto nelle giovanili del Palermo dove ha firmato il suo primo contratto triennale da professionista.

Dopo la prestigiosa esperienza nel capoluogo della Sicilia, ha girato in lungo e largo tutta l’Italia, in ordine Sambenedettese, Varese, Pro Vercelli, Parma, Ascoli, Pistoiese, Mantova, Cavese, Marsala, Savona e Lavagnese, vincendo ben 5 campionati: quattro tra Serie C1 e C2 ed uno in Serie D. Nel 2012 con il Varese ha sfiorato la promozione in Serie A avendo la peggio in una doppia finale Play-Off niente meno che con la Sampdoria. La sua ultima stagione è stata la prima in Eccellenza, a Ligorna con 9 reti in 11 partite e vittoria del campionato per i genovesi.

Veramente un grande acquisto per la Massese del duo Gassani Pantera che adesso torna a far paura e si rimette con prepotenza tra le concorrenti per la vittoria del torneo.