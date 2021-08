Massese, lussuoso acquisto per la linea mediana

MASSA- Nella giornata di ieri la Massese ha comunicato un nuovo importante acquisto che andrà a rinforzare la linea mediana. Si tratta del centrocampista classe 1991 Giovanni Scampini, giocatore lombardo, nativo di Busto Arsizio, che nella sua carriera ha calcato campi di Serie C e Serie D navigando tra Lombardia, Toscana e Liguria. Nelle ultime due stagioni ha giocato in Serie D con il Milano City e il Città di Varese, e in Toscana ha vestito la maglia del Pisa e del Poggibonsi in Serie C tra il 2010 e il 2013 collezionando 59 presenze tra i professionisti.

Di seguito la sua storia calcistica estratta dal sito web sprintesport.it

Nel suo passato ci sono i colori rossoneri del Milan dove, nella Primavera di Giovanni Stroppa, ha condiviso lo spogliatoio con giocatori come De Sciglio, Verdi e il varesino Giacomo Beretta. L’approdo nei professionisti arriva nell’estate 2010 con il Pisa in Serie C1 dove fino a gennaio 2011 scende in campo 6 volte prima di essere ceduto in prestito in C2 al Poggibonsi. In estate 2011 il ritorno a Pisa dove nella stagione 2011/12 totalizza 14 presenze; prestazioni che gli valgono l’approdo al Pavia nell’estate 2012 in Serie C1, mentre la stagione successiva torna al Poggibonsi in Serie C2 dove scende in campo 31 volte. Il 2015/16 è per lui la prima stagione in Serie D con i liguri del Sestri Levante, mentre nel 2016/17 si divide tra Legnano e Seregno, scendendo in campo complessivamente 19 volte e trovando una rete (ultima giornata in Virtus Bolzano-Seregno). Nel 2017/18 è una delle colonne del Ciserano che a fine anno chiuderà al sesto posto anche grazie alle sue tre reti (tutte decisive con Scanzorosciate, Milano City e Calcio Romanese) realizzate in 20 incontri. Nell’Arconatese di Giovanni Livieri, nel 2018/19, in campionato scende in campo 23 volte, di cui 15 da titolare. Due stagioni fa, come detto, ha vestito i colori granata del Milano City sempre in Serie D: 15 le presenze complessive e 1 gol realizzato (nella vittoria per 2-1 contro il Levico). Nella stagione 2020-2021 è passato al Città di Varese in Serie D dove ha giocato 10 partite.