Massese, probabili due attaccanti in arrivo

MASSA- Con la giornata di sabato se ne va il mese di luglio e ancora nulla di ufficiale in casa Massese a riguardo delle conferme della passata stagione e dei nuovi arrivi. Niente di certo a partire dallo staff tecnico, anche se appare scontata non è ufficiale neanche la permanenza di mister Gassani, o almeno non è stata ancora comunicata dalla società. Confidato che lui resti c’è da capire chi, dell’ottimo gruppo costruito ottimamente dal dg Pantera lo scorso anno, sarà ai blocchi di partenza.

Sono ormai certe le partenze di Kouko, Prince, Malanchi, Michelotti, Centonze, Della Pina e Papi. Sembrerebbero invece essere rimasti sul carro Barsottini, Zambarda, Lucaccini, Battistoni e Rudi, in sostanza l’ottimo reparto difensivo e un centrocampista importante, una base comunque solida per costruirci sopra una rosa più che competitiva.

Servono nomi di rilievo per il reparto offensivo, quasi completamente svuotato. C’è la sensazione che il silenzio assordante degli ultimi tempi sia giunto al termine e che dalle prossime ore arrivino le attese liete notizie. Nonostante il lavoro sotto traccia, dai sorvegliati corridoi del “Vitali” qualcosa inizia a trapelare: indiscrezioni parlano di due attaccanti in entrata, l’esterno 2001 Alessandro Casalini dalla Pro Livorno Sorgenti e il forte ‘93 Lorenzo Franzese, giocatore di livello con passato importante in Serie D in squadre come Brindisi, Vastese, Varesina, Lanusei, Gallipoli e Riccione.

Il week end in entrata sarà decisivo per capire se si tratta solo di voci o se i due validi attaccanti saranno nuovi tasselli della Massese 2021/2022.