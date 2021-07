Massese, è il momento di scoprire le carte

MASSA- Continua il lavoro sotto traccia della proprietà U.S Massese 1919 che, dopo il pareggio di Cascina e conseguente eliminazione in semifinale playoff dello scorso campionato, si è chiusa in un lungo silenzio, ma fonti vicine alla società affermano che la prossima sarà una settimana di annunciazioni. Ciò che è certo è che della importante rosa della passata stagione non fanno più parte Kouko, Prince e Malanchi, già ufficialmente accasati in altre squadre. Sul resto qualche sicurezza, così come qualche dubbio: molti giocatori sono corteggiati da altrettante società anche di categorie superiori, ma dalle interviste rilasciate la priorità è la blasonata maglia bianconera, sempre però che si siano i presupposti per ripartire.

Ciò che è sembra ormai scontato ma che non è ancora stato ufficializzato è che anche per il prossimo campionato di Eccellenza a guidare la squadra ci sarà mister Matteo Gassani mentre a tirare le fila dello staff dirigenziale il dg Dario Pantera. Il terzo anno alla guida della squadra della sua città, dopo una prima stagione molto complicata e una seconda ben organizzata e ricca di speranza, ma tradita da un pareggio galeotto.

Si attendono adesso la prime dichiarazioni ufficiali in merito ad acquisti e conferme, la tifoseria è in fermento nella speranza di veder recitare all’amata squadra un ruolo da gran protagonista anche nel prossimo campionato.