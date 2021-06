Cascina-Massese, il saluto dei tifosi

Si giocano questo pomeriggio le semifinali play off per l’accesso alla Serie D. Al “Fiorentini” di Cascina darà più del massimo la Massese per centrare la vittoria e accedere alla finalissima. Di sicuro i ragazzi di mister Gassani hanno avuto una spinta in più ieri pomeriggio allo stadio “Giampiero Vitali” di Massa, dove ad aspettarli c’erano gli Ultras bianconeri che hanno accolto in gran numero, con cori e fumogeni, la partenza del pullman verso la vicina città pisana.