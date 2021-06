Cascina-Massese, fischierà Flavio Barbetti di Arezzo

La Commissione Nazionale Arbitri ha comunicato tramite il proprio sito ufficiale le designazioni arbitrali per le semifinali play off del campionato di Eccellenza.

La partita di Cascina tra i padroni di casa, che hanno chiuso da secondi in classifica, e la Massese di mister Gassani (terza), in programma per domenica 13 giugno, sarà arbitrata da Flavio Barbetti di Arezzo, mentre i suoi assistenti saranno Tommaso Cardini e Matteo Bertelli, entrambi della sezione di Firenze.