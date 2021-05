Il derby finisce in parità. Un tempo per parte tra Massese e San Marco Avenza

Massese 1-1 San Marco Avenza (p.t. 0-1)

Massese: Barsottini; Battistoni; Della Pina; Malanchi; Zambarda (C); Rudi; Igbineweka; Michelotti; Centonze; Papi; Kouko. A disposizione: Ventura; Baldini; Bonini; Thiam; Manfredi F.; Sgadò; Bennati; Mazzucchelli; Trotta. Allenatore sig. Alessandro Maurelli.

San Marco Avenza: Lagomarsini; Gamberucci; Mussi; Brizzi (C); Zuccarelli; Mosti; Ballani; Diawara Hamed; Taraj; Pedrazzi; Gabrielli. A disposizione: Pinarelli; Valori; De Angeli; Lazri; Ussi; Niang; Dell’Amico; Antonelli; Doretti. Allenatore sig. Stefano Turi.

Arbitro sig. Luca Barone sez. di Pisa; 1° assistente sig. Andrea Della Bartola sez. di Pisa; 2° assistente sig. Davide Tranchida sez. di Pisa.

Marcatori: 15′ Ballani; 55′ Manfredi F.

MASSA – Finisce in parità il derby tra Massese e San Marco Avenza allo stadio “Gianpiero Vitali” di Massa. La squadra avenzina si conferma la bestia nera dei cugini che ancora non sono riusciti a sconfiggerli nei 5 scontri che hanno visto protagoniste le due squadre.

Questa volta, all’ombra delle Apuane l’aria era un po’ più rarefatta del solito. Mai come questa volta, infatti, era importante ottenere i 3 punti, sia per la classifica di un mini-girone che sta per volgere al termine, sia per l’aspetto psicologico che avrebbe lanciato la vincitrice di questo derby.

La Massese ha mostrato, come al solito, le sue importanti qualità offensive senza però riuscire a sfondare le linee nemiche. E sono proprio gli ospiti rossoblù a rompere le uova nel paniere ai ragazzi di mister Gassani e passare in vantaggio a 15 minuti dall’inizio della partita. La rete di Ballani ha portato le squadre negli spogliatoi sul punteggio di 0-1.

Ma, come sempre, la Massese nel secondo tempo è cresciuta e dopo 10 minuti e il prodotto della cantera bianconera Manfredi Filippo, alla sua seconda marcatura con questa maglia, a ristabilire la parità e consegnare il risultato agli almanacchi. La buona notizia in casa Massese è arrivata, però, da San Miniato dove i padroni di casa sono riusciti, al 93′ minuto, a fermare la capolista Cascina sull’1-1. Rimane tutto aperto, quindi, in questo girone da Champions League, con la Massese che si porta a 9 punti e al quarto posto, l’ultimo disponibile per i play-off, mentre i leoni della San Marco rimangono un punto dietro.