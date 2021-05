DIRETTA/ Massese-Camaiore (0-0), al ventesimo partita bloccata

42′ Malanchi, uno dei migliori in campo in questa prima frazione, fa legna e difende ottimamente la palla, prima di imbucare per Igbinewela che riesce a districarsi e tirare verso la porta, ma la conclusione è troppo debole. [Massese 0-0 Camaiore]

38′ Papi libera il destro dai 25 metri, ma la conclusione è di molto larga alla sinistra di Mariani. [Massese 0-0 Camaiore]

37′ Galli sugli sviluppi della punizione centra la barriera, ma l’arbitro fa ripetere. Il secondo tentativo è più pericoloso, ma la bella parabola disegnata dal numero 2 del Camaiore finisce facile facile fra le bracci di Barsottini. [Massese 0-0 Camaiore]

34′ Ammonito Zambarda per un fallo su Da Pozzo dopo una brutta palla persa da Thiam. [Massese 0-0 Camaiore]

33′ Ammonito Igbineweka per un fallo da dietro su Verdi. [Massese 0-0 Camaiore]

29′ Servito da Papi, Thiam ci prova al volo dal limite dell’area di rigore, ma il suo tiro deviato finisce di poco a lato. Sugli sviluppi del corner battuto dallo stesso Papi, dopo una serie di rimpalli, Zambarda prova la conclusione ma viene ribattuto dalla difesa. [Massese 0-0 Camaiore]

20′ Ammonito Battistoni. [Massese 0-0 Camaiore]

14′ Galli atterra Thiam all’altezza della trequarti d’attacco della Massese. Papi posiziona la palla e mette in mezzo un insidiosissimo cross spizzato da capitan Zambarda, ma la palla esce larga dalla porta difesa da Mariani. [Massese 0-0 Camaiore]

10′ Partita equilibrata, ancora senza particolari picchi di emozione. La Massese sta piano piano prendendo campo, ma il Camaiore regge bene. [Massese 0-0n Camaiore]

Ore 15.03 Il signor Pasquariello di Novi Ligure da il via al match. Massese con la classica divisa bianconera e pantaloncini neri. Camaiore in maglia blu-amaranto e pantaloncini blu. [Massese 0-0 Camaiore]

Le formazioni ufficiali:

Massese: Barsottini; Battistoni; Della Pina; Malanchi; Zambarda; Prete; Thiam; Lucaccini; Centonze; Papi; Igbineweka. A disposizione: Ventura; Bennati; Manfredi F.; Bonini; Niang; Michelotti; Mazzucchelli; Trotta; Kouko. Allenatore sig. Nicola Benedetti.

Camaiore: Mariani; Galli; Signorini; Ricci; Arnaldi; Verdi; Da Pozzo; Ceciarini; Geraci; Viola; Morelli. A disposizione: Petroni; Benedetti; Papi; Agostini; Pacini; Conti; Dantongiovanni; Mancini; Raffi. Allenatore sig. Riccardo Bracaloni.

Arbitro sig. Giuseppe Pasquariello sez. di Novi Ligure; 1° assistente sig. Filippo Scorteccs sez. di Firenze; 2° assistente sig. Matteo Bertelli sez. di Firenze.

MASSA – Tutto pronto al “Gianpiero Vitali” di Massa per la terza giornata di Eccellenza Toscana. Alle 15.00 il calcio di inizio del derby apuo-versiliese tra Massese, padrone di casa, e Camaiore, le due squadre che nelle prime due uscite più hanno impressionato. Appollaiate a quota 4 punti in vetta al girone, oggi si gioca un’importante fetta di possibilità di promozione, quasi alla metà di questo gironcino dell’inferno. I bianconeri arrivano, come dicevamo, da due ottime prestazioni contro San Miniato Basso (partita vinta 3-0) e Cuoiopelli. Solo un pizzico di sfortuna ha impedito alla corazzata di mister Gassani di portare a casa il bottino pieno, quello per cui proveranno tutto in questa grigia domenica di maggio.