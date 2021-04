La Massese è pronta a ripartire. Capitan Zambarda: «Gruppo unito per coronare un sogno»

MASSA – Ci siamo, è tutto pronto: l’Eccellenza Toscana è pronta a ripartire. Poco più di 24 ore e al “Gianpiero Vitali” di Massa, i bianconeri della Massese ospiteranno il San Miniato Basso per quella che sarà la prima delle 9 giornate del mini-torneo che deciderà chi salirà in Serie D. Mister Gassani ha curato gli ultimi dettagli nell’allenamento del sabato mattina, prima di riunire la squadra per il pranzo e procedere con i tamponi previsti dal protocollo sanitario. Non c’è tempo per chiacchiere, ad attendere la Massese c’è una “Champions League”, per rubare la metafore del dg Pantera. Tutte le 10 squadre del girone si sono rafforzate, come la Massese del resto, e i margini di errori sono ridotti all’osso. Per questo nella consueta conferenza stampa della vigilia “il diavolo” Gassani è stato un assento giusitificato. L’allenatore bianconero ha preferito non perdere la concentrazione e ha delegato al capitano Matteo Zambarda e al direttore Pantera il compito di parlare ai media.

Proprio il capitano Zambarda ha fatto il punto sulla situazione della rosa e del gruppo Massese, a oltre 6 mesi di distanza dall’ultima partita giocata: «A livello mentale è stato un trauma, – ha spiegato Zambarda – eravamo partiti con il giusto entusiasmo, ma la sospensione di ottobre ci ha un po’ destabilizzato. Adesso il gruppo è compatto e unito per coronare un sogno comune».

E sugli avversari da affrontare domani ha aggiunto: «Trovare squadre che vengono a Massa a giocare a viso aperto è difficile. Ci sono, ma sono poche. Tutte si sono rinforzate, ma a noi interessa concentrarci partita dopo partita. Vogliamo partire subito bene domani, è importante per il nostro percorso».

Anche il direttore Pantera ha voluto fare il punto sulla situazione dopo lo stop forzato legato alla pandemia e sulla ripartenza: «Difficile è dir poco, ma la componente importante della società sono stati i ragazzi che si sono messi a disposizione in tutte le maniere. Io, così come tutta la dirigenza, non vedo l’ora di ripartire domani, anche per scaricare un po’ la tensione del lavoro che abbiamo fatto. Ringrazio tutti gli sponsor che, nonostante le difficoltà, hanno fatto quadrato insieme a noi intorno alla squadra».

Pantera non è stato certo con le mani in mano durante il lungo stop. Dal mercato, infatti, in casa Massese sono arrivati degli importanti innesti, ad alzare il valore tecnico di una rosa che aveva già poco da invidiare alle altre contendenti: «Siamo migliorati sensibilmente in mezzo al campo. Ringrazio Marcon e Mazroui per il lavoro che hanno svolto qui, ma ci sono capitate delle occasioni per giocatori che volevamo prendere da inizio anno. I nuovi arrivati fanno presto ad ambientarsi, perchè questo gruppo li fa sentire subito a casa. Ed è proprio questa la fortuna della Massese. Noi possiamo portare qualsiasi ragazzo, nel giro di pochi giorni i suoi compagni gli farebbero capire cosa vuol dire giocare in questo stadio. Chi verrà al Gianpiero Vitali troverà una squadra forte allenata da un allenatore super, le difficoltà che abbiamo noi le avranno anche tutti gli altri. Certo, dobbiamo essere bravi nello sfruttare i turni casalinghi. Approfitto per salutare e ringraziare Palaj, che ci ha dovuti lasciare per motivi familiari, che sono più importanti del pallone. Finchè è stato con con noi ha fatto il professionista. Per questo, per lui e per Donati, così come per Illario, le porte della Massese saranno sempre aperte».

E sull’assoluzione della Massese dei giorni scorsi dopo la denuncia di Cela, Pantera ha dichiarato: «Quando ti toccano a livello personale è difficile, ho dovuto ingoiare. Ma non finisce qui, la devono pagare. Io personalmente voglio arrivarci fino in fondo. Io lo dico sempre anche ai ragazzi: non sono per questo calcio qui. Io ho degli ideali».