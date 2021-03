Massese, revocate le squalifiche a Gassani, Pantera e Nepori: la Corte Federale accoglie il ricorso

MASSA – «L’U.S. Massese 1919 comunica che in data odierna si è svolta innanzi la prima sezione della Corte Federale di Appello Figc l’udienza in merito ai reclami riuniti presentati dai propri tesserati Matteo Gassani, Dario Pantera e Giovanni Nepori e dal sodalizio massese per responsabilità oggettiva. Ebbene, la Corte Federale ha accolto integralmente entrambi i reclami e per l’effetto ha annullato tutte le decisioni impugnate, ovvero: la squalifica di 15 mesi all’allenatore Gassani, l’inibizione di 12 mesi al Direttore Generale Pantera e l’inibizione di 8 mesi al Presidente Nepori, nonché l’ammenda di 2000 euro».

Con questo comunicato la Massese annuncia la notizia tanto aspettata da società e tifosi. All’alba della ripresa del campionato di Eccellenza Toscana giocatori, allenatori e dirigenti potranno concentrarsi esclusivamente sul lavoro del campo, per recitare il ruolo da protagonista che il club bianconero vuole recitare.

«In attesa quindi di conoscere le motivazioni sono stati respinti i deferimenti della Procura Federale. – conclude il comunicato della Massese – Grande la soddisfazione degli avvocati Francesco Rondini, Edoardo Truppa e Luca Ulivi sempre convinti dell’infondatezza dei deferimenti e per i quali la giustizia sportiva ha fatto il suo corso».

I bianconeri si stanno preparando per la sfida del 18 aprile contro il San Miniato Basso, tra le mura amiche del “Gianpiero Vitali”, valevole per la prima delle 9 giornate di questo mini girone di ripresa. Alla luce della sentenza della Corte Federale, la Massese potrà contare anche sul carattere e la visione dalla panchina del “diavolo” Gassani, per partire col piede giusto.